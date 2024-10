Notizie.com - Terrorismo ad Ankara: l’attacco dopo l’ipotesi di scioglimento del PKK, il caso Ocalan

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), attentato all’azienda aerospazialedidel PKK. Morti e feriti in seguito a una sparatoria. La situazione. È di almeno quattro vittime il bilancio delterroristico adcontro la sede delle industrie aerospaziali Tusas nel distretto di Kahramankazan., attacco alla sede dell’azienda aerospaziale e della difesadel PKK (Ansa Foto) – notizie.comDue dei tre terroristi del commando armato sono stati uccisi nella sparatoria, seguita all’esplosione fuori dall’edificio della Turkish Aerospace Industries. 14 persone sono rimaste ferite. Nel momento in cui si scrive, l’attentato è ancora in corso e tutto il mondo è in apprensione per la situazione. Spari ed esplosioni hanno seminato il panico nella zona intorno alle ore 16 italiane di oggi, mercoledì 23 ottobre.