Thesocialpost.it - Suicidio Giuseppe Lacarpia, la figlia spiega post sui social: “Non esultavo, pregavo per mamma”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è tolto la vita nel carcere di Bari, il 65enne di Gravina in Puglia (Bari) fermato lo scorso 6 ottobre con l’accusa di aver ucciso la moglie 60enne Maria Arcangela Turturo. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato ieri senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria intorno alle 3 di notte. Antonella, una delle figlie, aveva condiviso su Facebook la notizia della morte del padre utilizzando sei emoticon di festa,ndo che si trattava di un gesto simbolico legato alle preghiere rivolte alla madre, non di un festeggiamento. Un gesto che aveva fatto scalpore ma che la donna ha voluto prontamentere.Leggi anche:, accusato di aver dato fuoco alla moglie, si suicida in carcere: laesulta su Facebook “Sono tutte le preghiere che abbiamo fatto per“, ha precisato poi la giovane.