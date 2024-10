Ilfattoquotidiano.it - Specializzato in rapine orologi di valore a Milano: arrestato un 18enne nel Pisano. Ecco come agiva: le immagini

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si eranelledidi(uno valeva oltre 200mila euro) e, per questo, gli agenti della polizia di Stato, coordinati dalla Procura per i Minorenni di, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un egiziano, ritenuto responsabile, quando era ancora minorenne, di dueai danni di turisti stranieri. Il giovane è stato rintracciato nel. All’identificazione dell’indagato, che in entrambi i casi ha agito all’interno del centralissimo “parking Meda” di, i poliziotti sono giunti incrociando ledelle telecamere di sorveglianza. La prima rapina era stata il 1 maggio: vittima un 30enne turista francese che era stato aggredito e, nonostante avesse cercato di resistere, si è visto portar via un Rolex deldi circa 30.000 euro.