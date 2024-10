Silvio Bielli scompare nel nulla. Dalla mattina di martedì non si hanno più notizie del 42enne (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da 24 ore non si hanno più notizie di Silvio Bielli. Il 42enne di Cave, cittadina a sud della provincia di Roma, che ieri si sarebbe dovuto recare prima a lavoro e poi in bacca ma che ha fatto perdere le sue tracce. Non si hanno riscontri neanche della sua macchina, una Dacia Santero marrone. Da Frosinonetoday.it - Silvio Bielli scompare nel nulla. Dalla mattina di martedì non si hanno più notizie del 42enne Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da 24 ore non sipiùdi. Ildi Cave, cittadina a sud della provincia di Roma, che ieri si sarebbe dovuto recare prima a lavoro e poi in bacca ma che ha fatto perdere le sue tracce. Non siriscontri neanche della sua macchina, una Dacia Santero marrone. Da

