Sicurezza in tutti i quartieri Il Controllo di vicinato prende casa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A Solaro, ildelè una realtà da 7 anni, punto di riferimento per un centinaio di residenti in 6 diversi: questa costanza nell’attività di prevenzione viene premiata con una sede operativa fissa, che sarà aperta una volta al mese. Ogni secondo giovedì del mese infatti il gruppo del Controlo disi ritroverà dalle 20 alle 23 nella sede di piazza Grandi al Villaggio Brollo (sede anche di protezione civile e polizia locale) con l’opportunità di raccogliere nuove adesioni e scambiare informazioni con i partecipanti che mettono in pratica regole di “buon“ e incentivano la “partecipata“. L’inaugurazione della nuova sede ha visto la partecipazione anche dell’assessore alla, Serena Nasta e del comandante della polizia locale, Enrico Burastero.