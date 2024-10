Thesocialpost.it - Serie A, a rischio il posto in più per la Champions League

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con l’introduzione del nuovo format dellaa 36 squadre, la Uefa ha modificato le regole riguardanti la partecipazione delle squadre. Tra le novità, vi è la possibilità che le prime due leghe del ranking Uefa possano avere una quinta squadra ammessa a partecipare alla competizione. Questo è stato il caso della scorsa stagione, quando laA ha visto il Bologna qualificarsi grazie a questa opportunità. LaA in difficoltà Per le nostre squadre, le prospettive per la prossima stagione per ora non sono positive. Attualmente, laA occupa il sestonella classifica del ranking UEFA e, di conseguenza, rischia di perdere ilextra in. Questo cambiamento ridurrebbe a quattro i posti per le formazioni del nostro Paese.