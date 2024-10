Liberoquotidiano.it - Sanità, Malavasi: "C'è una consapevolezza bipartisan di affrontare il disagio psicologico"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Penso che ci sia una buonatrasversale sull'urgenza diilin senso lato e le tante forme diche oggi ci sono nella nostra società". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Ilenia(Pd), della commissione Affari sociali della Camera dei Deputati in occasione dello spettacolo "Pinocchio: una favola alla rovescia", a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico in scena stasera al Parioli Costanzo di Roma. "Da un lato il bonusè stato rifinanziato - ha ricordato- dall'altro lato c'è una proposta di legge, ferma da qualche mese per motivi di copertura economica, per istituire anche la figura dello psicologo di base. Obiettivo: avvicinare nuove professioni cercando di superare quelle barriere culturali che ci sono nel chiedere aiuto rispetto a situazioni di".