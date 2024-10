Samoa, Re Carlo III e la regina Camilla accolti dal primo ministro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Re Carlo III e la regina Camilla sono stati accolti dal primo ministro Fiam? Naomi Mata?afa ad Apia al loro arrivo a Samoa. Il sovrano inglese ha raggiunto lo Stato insulare per una riunione dei 56 massimi funzionari governativi del Commonwealth. Tra i temi sul tavolo c’è soprattutto la lotta al cambiamento climatico, un argomento che da tanti anni sta molto a cuore al reale inglese così come anche ai Samoani le cui isole sono in prima linea nell’emergenza climatica, dovendo affrontare le crescenti minacce derivanti dall’innalzamento del livello del mare, dal riscaldamento delle temperature oceaniche e dalle tempeste più intense. Lapresse.it - Samoa, Re Carlo III e la regina Camilla accolti dal primo ministro Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ReIII e lasono statidalFiam? Naomi Mata?afa ad Apia al loro arrivo a. Il sovrano inglese ha raggiunto lo Stato insulare per una riunione dei 56 massimi funzionari governativi del Commonwealth. Tra i temi sul tavolo c’è soprattutto la lotta al cambiamento climatico, un argomento che da tanti anni sta molto a cuore al reale inglese così come anche aini le cui isole sono in prima linea nell’emergenza climatica, dovendo affrontare le crescenti minacce derivanti dall’innalzamento del livello del mare, dal riscaldamento delle temperature oceaniche e dalle tempeste più intense.

