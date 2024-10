RoFF19: il trailer di We Live in Time, il film con Andrew Garfield e Florence Pugh (Di mercoledì 23 ottobre 2024) We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo, il nuovo film diretto da John Crowley, ha ottenuto il suo spazio durante l’edizione 2024 della Festa del Cinema di Roma. La presentazione romana del dramma romantico del regista di “Brooklyn” è prevista per la giornata odierna all’interno della sezione “Grand Public“. We Live in Time viene descritto come un “film romantico e intenso sulla capacità dell’amore di plasmare il tempo e la vita delle persone“. A Roma per la presentazione alla stampa del film ci sarà lo stesso regista. Nel frattempo Lucky Red ha rilasciato il trailer italiano che vi proponiamo qui di seguito. We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo è stato scritto e diretto da John Crowley. Nel cast spazio per la coppia formata da Andrew Garfield e Florence Pugh. Universalmovies.it - RoFF19: il trailer di We Live in Time, il film con Andrew Garfield e Florence Pugh Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Wein– Tutto il tempo che abbiamo, il nuovodiretto da John Crowley, ha ottenuto il suo spazio durante l’edizione 2024 della Festa del Cinema di Roma. La presentazione romana del dramma romantico del regista di “Brooklyn” è prevista per la giornata odierna all’interno della sezione “Grand Public“. Weinviene descritto come un “romantico e intenso sulla capacità dell’amore di plasmare il tempo e la vita delle persone“. A Roma per la presentazione alla stampa delci sarà lo stesso regista. Nel frattempo Lucky Red ha rilasciato ilitaliano che vi proponiamo qui di seguito. Wein– Tutto il tempo che abbiamo è stato scritto e diretto da John Crowley. Nel cast spazio per la coppia formata da

