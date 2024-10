Gaeta.it - Ristrutturazione dello stadio Maradona: il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parla di progetti e sviluppi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildi, è stato ospite della trasmissione “ForzaSempre” su Radio Marte, dove ha illustrato i dettagli del progetto di, evidenziando la disponibilità della sua amministrazione a collaborare con la società Calcioe le autorità competenti. Queste dichiarazioni arrivano in un momento cruciale, in cui si prevede un’evoluzione significativa, non solo come impianto sportivo, ma anche come struttura moderna in grado di ospitare eventi internazionali ed essere in linea con le normative UEFA. Progetto diDurante l’intervista,ha chiarito che la sua amministrazione ha già avviato colloqui con Aurelio De Laurentiis, presidente del Calcio, e con il ministro Abodi.