Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, c’è la proposta ufficiale di De Laurentiis: le cifre

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il presidente Aurelio Deè a lavoro per blindare uno dei suoi gioielli più preziosi ed evitare un Osimhen 2.0. Da ormai tre stagioni, Khvichatskhelia è l’uomo in più del Napoli: il georgiano è passato da diamante grezzo a calciatore fondamentale già sotto la gestione Spalletti, andando in doppia cifra sia di gol che di assist e contribuendo a conquistare il terzo storico scudetto. Le prestazioni e lo status acquisito dal georgiano non hanno visto però un corrispettivo aumento salariale, con Deche ha puntato forte sul fatto che il calciatore fosse blindato per 5 stagioni. Ora però, secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, il presidente starebbe lavorando seriamente per blindarlo in azzurro.