Retegui incrocia gli occhi con ‘Pippo’ Inzaghi dell’Atalanta | Resto con i piedi per terra

nel calcio bisogna saper sfruttare ogni minima opportunità che la vita ti mette davanti. È quello che sta facendo Mateo Retegui, arrivato come 'cerotto' all'Atalanta a causa del grave infortunio patito da Gianluca Scamacca e sta firmando un Inizio di stagione nella 'Dea' che supera quello di un 'Pippo' Inzaghi che, mesi dopo, firmò per la Juventus. "Mi stavo allenando con il Genoa e poi mi hanno detto che dovevamo andare via. Tutto è successo troppo in fretta. Tanto che "Non ho avuto il tempo di trovare un alloggio."ha commentato qualche settimana fa su 'La Gazzetta dello Sport' dopo aver completato il suo acquisto con l'Atalanta.

