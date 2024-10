Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, una costa da salvare: barriera naturale, i lavori inizieranno nell’autunno 2025

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – C’è una prima linea nella battaglia che la Romagna sta intraprendendo contro il cambiamento climatico, ed è posta lì dove resistere sembra più difficile, e cioè in quelle parti di fascia costiera maggiormente minacciate dall’innalzamento del livello dei mari. Poco più a nord della foce del Bevano l’Università di Bologna, in collaborazione con il Parco regionale del Delta del Po, il Comune die Fondazione Flaminia, costruirà un ‘reef’ composto di nidi di ostriche e sabellarie, in un tentativo di ripristinare in quella delicata porzione dite quello che secoli fa era il suo habitat originario di scogliere sottomarine, in grado di proteggere ladalle mareggiate e dai fenomeni di erosione.