Pugno di ferro con manifestanti e piccoli criminali, guanto di velluto coi colletti bianchi: la giustizia doppia dei due anni del Governo Meloni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Come si fa a velocizzare i tempi della giustizia? “Con una forte depenalizzazione e quindi una riduzione dei reati”. Ne era sicuro Carlo Nordio, solo pochi minuti dopo aver giurato da guardasigilli. Un’affermazione che aveva provocato curiosità negli addetti ai lavori. In campagna elettorale né Fratelli d’Italia, il partito che ha eletto Nordio in Parlamento, né le altre forze della maggioranza avevano annunciato un’organica riduzione dei reati. E infatti si sono perse le tracce di qualsiasi forma di depenalizzazione. Dopo due anni trascorsi al Governo del Paese si può dire che Nordio parlava a titolo personale. E che evidentemente le sue idee sulla giustizia non sono tutte condivise all’interno del Governo. Ilfattoquotidiano.it - Pugno di ferro con manifestanti e piccoli criminali, guanto di velluto coi colletti bianchi: la giustizia doppia dei due anni del Governo Meloni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Come si fa a velocizzare i tempi della? “Con una forte depenalizzazione e quindi una riduzione dei reati”. Ne era sicuro Carlo Nordio, solo pochi minuti dopo aver giurato da guardasigilli. Un’affermazione che aveva provocato curiosità negli addetti ai lavori. In campagna elettorale né Fratelli d’Italia, il partito che ha eletto Nordio in Parlamento, né le altre forze della maggioranza avevano annunciato un’organica riduzione dei reati. E infatti si sono perse le tracce di qualsiasi forma di depenalizzazione. Dopo duetrascorsi aldel Paese si può dire che Nordio parlava a titolo personale. E che evidentemente le sue idee sullanon sono tutte condivise all’interno del

