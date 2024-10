Quifinanza.it - Perquisiti due dirigenti Tim e Ntt Data. l’ipotesi è di corruzione tra privati

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Procura di Roma sta indagando su un caso ditrache coinvolge duedi Tim e NttItalia. Questa mattina, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni deidelle due aziende. Tim ha confermato che gli agenti si sono recati presso la sede per ispezionare l’ufficio di un suo dirigente, dichiarando: “La società collaborerà con gli inquirenti per ricostruire eventuali responsabilità a danno del Gruppo”. I motivi della perquisizionedi reato in corso è latra. Le perquisizioni sono state effettuate nelle abitazioni degli indagati e in alcuni uffici delle società, dove sono stati acquisiti documenti e prove.