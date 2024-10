Patente e tessera sanitaria, da oggi la versione digitale sull’app Io (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da oggi la versione digitale della Patente e di altri due documenti su app IO a disposizione dei primi 50mila cittadini. In attesa della piena operatività del Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, inizia il rilascio pubblico di Documenti su IO, la nuova funzionalità che permette ai cittadini di aggiungere al Portafoglio di app IO – l’app dei servizi pubblici – la versione digitale della Patente di guida, della tessera sanitaria – tessera europea di assicurazione malattia e della carta europea della disabilità. Lapresse.it - Patente e tessera sanitaria, da oggi la versione digitale sull’app Io Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Daladellae di altri due documenti su app IO a disposizione dei primi 50mila cittadini. In attesa della piena operatività del Sistema di portafoglioitaliano – Sistema IT-Wallet, inizia il rilascio pubblico di Documenti su IO, la nuova funzionalità che permette ai cittadini di aggiungere al Portafoglio di app IO – l’app dei servizi pubblici – ladelladi guida, dellaeuropea di assicurazione malattia e della carta europea della disabilità.

