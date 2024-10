Padre e figlio in campo insieme: la storia, unica, di Bronny e LeBron James (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mancavano quattro minuti dalla fine del secondo quarto della sfida tra Lakers e Timberwolves, quando LeBron James e suo figlio Bronny hanno fatto la storia, entrando in campo insieme. Sono diventati la prima coppia Padre-figlio a giocare insieme in una partita NBA Vanityfair.it - Padre e figlio in campo insieme: la storia, unica, di Bronny e LeBron James Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mancavano quattro minuti dalla fine del secondo quarto della sfida tra Lakers e Timberwolves, quandoe suohanno fatto la, entrando in. Sono diventati la prima coppiaa giocarein una partita NBA

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LeBron e Bronny James scrivono la storia, primo duo padre-figlio della NBA - La prima volta in NBA, un padre e un figlio in campo con la stessa maglia in una delle squadre più prestigiose di sempre, i Los Angekes Lakers. Il Re ha condiviso il campo con il figlio ventenne Bronn ... (rainews.it)

Lebron e Bronny James fanno la storia dell'Nba: per la prima volta padre e figlio giocano insieme - (Adnkronos) - Mai prima d'ora un padre e un figlio avevano giocato insieme una partita dell'Nba, ma stanotte è successo: nel match contro i Minnesota Timberwolves, LeBron James e suo figlio Bronny son ... (msn.com)

LeBron e Bronny James nella storia Nba: padre e figlio in campo insieme - LeBron e Bronny James hanno fatto la storia Nba quando hanno messo piede in campo martedì sera contro Minnesota, entrambi con la maglia dei Los Angeles Lakers: è stata la prima ... (ilmessaggero.it)