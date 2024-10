Notte di mostri al castello (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La tradizionale ‘Notte mostruosa’ torna al castello San Giorgio giovedì 31 ottobre con un ricco programma di eventi, per divertirsi nella Notte più scherzosa dell’anno. Il Museo Archeologico del castello festeggia insieme alla città, per il dodicesimo anno, l’evento e presenta, dalle 21 alle 23, una serie di rinnovate proposte per bambini e di spettacoli per tutta la famiglia, organizzate da Donatella Alessi. Si tratta di una serata di attività e di laboratori didattici e ludici ispirati al tema del mistero e dell’occulto nel mondo antico, con la disponibilità di spazi coperti che permetteranno di sfruttare le ampie terrazze del castello. In questa occasione di festa il museo si ‘travestirà’ e viene consigliato ai partecipanti di vestirsi secondo il tema della paura. Lanazione.it - Notte di mostri al castello Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La tradizionale ‘mostruosa’ torna alSan Giorgio giovedì 31 ottobre con un ricco programma di eventi, per divertirsi nellapiù scherzosa dell’anno. Il Museo Archeologico delfesteggia insieme alla città, per il dodicesimo anno, l’evento e presenta, dalle 21 alle 23, una serie di rinnovate proposte per bambini e di spettacoli per tutta la famiglia, organizzate da Donatella Alessi. Si tratta di una serata di attività e di laboratori didattici e ludici ispirati al tema del mistero e dell’occulto nel mondo antico, con la disponibilità di spazi coperti che permetteranno di sfruttare le ampie terrazze del. In questa occasione di festa il museo si ‘travestirà’ e viene consigliato ai partecipanti di vestirsi secondo il tema della paura.

"Il castello infestato" renderà spaventosa la notte di Halloween di Atessa - Atessa si prpara ad un Halloween da paura! La sera del 31 ottobre, a partire dalle ore 20, al b&b Il Castello in via Largo castello si terrà "Il castello infestato". Una serata a ingresso libero che sarà caratterizzata da musica e spaventi in compagnia di Dj Cox Xl e in abbigliamento horror. (Chietitoday.it)

"Murder in Carini castle" : la visita guidata del castello torna per la notte di Halloween - L'intrigante visita, ambientata nelle suggestive sale del Castello di Carini, che ha catturato l'immaginazione del pubblico con la sua atmosfera mozzafiato torna per la notte di Halloween. Il 31 ottobre, le antiche cariche di storia dell'antico maniero saranno l'ambientazione di "Murder in Carini. (Palermotoday.it)

Il cielo in un castello : notte dedicata alla Luna e a Giove a Carini con visita integrale del maniero - Il termine. Il 18 ottobre, a partire dalle 2, notte dedicata alla Luna e a Giove al castello di Carini. Inoltre, se le condizioni del cielo lo permetteranno, sarà possibile osservare Le Pleiadi. . La Luna del 18 ottobre è chiamata del Cacciatore ed è uno degli eventi celesti più attesi del mese. (Palermotoday.it)