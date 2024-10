Gamerbrain.net - Nintendo ancora vittima della pirateria, questa volta tocca a Mario & Luigi Fraternauti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non è la prima e di certo non sarà l’ultima, cheviene colpita dalla, tramite il rilascio in rete da scaricare, di uno dei suoi giochi di prossima uscita, con un anticipo di qualche settimana rispetto la data di lancio. Dopo Zelda Breath of the Wild e molti altri titoli,è il turno dialla Carica, il cui lancio è fissato per il 7 Novembre, ma è già scaricabile in rete tramite la ROM pirata. Il nuovoè già stato piratato Nonostante gli sforzi didi bloccare lae la modifica delle console, purtroppo per l’azienda, i suoi giochi finiscono comunque in rete con largo anticipo, ciò è dovuto al fatto che chi è in possessocopia, la dumpa per poi renderla disponibile per il download, eseguibile con emulatori o Switch modificate.