Nelle chat dei trafficanti | il libro L’invasione svela le trappole per convincere i migranti a partire

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I messaggi motivazionali deiche puntano a spingere gli indecisi a intraprendere i viaggi della speranza presentano l’Europa come un nuovo Eldorado fatto di soldi, lavoro e successo. Ma anche come un risarcimento dovuto per gli anni del colonialismo. Tutto questo per spingere sempre più persone a pagare, migliaia di euro, per attraversare il Mediterraneo. I bambini e le donne in gravidanza, invece, spesso sui barchini salgono gratis per ottenere interventi più rapidi da parte delle autorità italiane. La presenza delle navi delle Ong viene presentata come garanzia di sicurezza per chi ancora non è convinto a prendere il largo sulle carrette del mare.