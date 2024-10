Musica per sostenere la ricerca al Teatro della Gioventù (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre una serata di Musica e spettacolo con tanti artisti e generi Musicali diversi animerà dalle ore 20,45 il palco del Teatro della Gioventù (via Cesarea 16, Genova) per raccogliere fondi a favore delle associazioni di malati rari A.I.S.EA (Sindrome di Emiplegia Alternante) e A.S.T Genovatoday.it - Musica per sostenere la ricerca al Teatro della Gioventù Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre una serata die spettacolo con tanti artisti e generili diversi animerà dalle ore 20,45 il palco del(via Cesarea 16, Genova) per raccogliere fondi a favore delle associazioni di malati rari A.I.S.EA (Sindrome di Emiplegia Alternante) e A.S.T

Il DEUMM rinasce in digitale : l’Enciclopedia della Musica in anteprima al Teatro Palladium - Il 30 ottobre 2024, al Teatro Palladium di Roma, si terrà l’anteprima europea del nuovo Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti (DEUMM), risorsa fondamentale per gli studiosi di musica che rinasce in formato digitale. Con ... (Funweek.it)

Al teatro Farnese il progetto musicale di Parmajazz - Musica, a Parma per il Parmajazz frontiere festival. Servizio di Cesare Cavoni The post Al teatro Farnese il progetto musicale di Parmajazz first appeared on TG2000. (Tv2000.it)

Rocky - The Musical al Teatro Brancaccio - Rocky - The musical arriva al teatro. Vincitore del premio Oscar come miglior film, Rocky torna sul ring in questo in uno spettacolo pieno di poesia, canzoni straordinarie e numeri di ensemble. La musica e le liriche sono dei vincitori del Tony ... (Romatoday.it)