MotoGP, GP Thailandia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Buriram è la “patria del Triello”! (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Raggiunti “i confini del mondo”, idealmente rappresentati da Phillip Island, la MotoGP torna verso l’Europa. È lungo il percorso per rientrare nel Vecchio Continente, dunque nel viaggio si fa tappa in Indocina, dove domenica 27 ottobre andrà in scena il Gran Premio di Thailandia, terz’ultimo atto della stagione 2024. L’appuntamento è di recente istituzione, essendo nato nel 2018. D’altronde l’autodromo di Buriram è stato edificato fra il 2013 e il 2014, facendosi tuttavia subito apprezzare. Al di là del fatto di essere relativamente spartano sia in termini di infrastrutture di supporto che di lay-out, ha sempre dato vita a gare emozionanti. Inoltre, il pubblico thailandese conferisce all’evento un clima davvero festoso. Oasport.it - MotoGP, GP Thailandia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Buriram è la “patria del Triello”! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Raggiunti “i confini del mondo”, idealmente rappresentati da Phillip Island, latorna verso l’Europa. È lungo il percorso per rientrare nel Vecchio Continente, dunque nel viaggio si fa tappa in Indocina, dove domenica 27 ottobre andrà in scena il Gran Premio di, terz’ultimo atto della stagione. L’appuntamento è di recente istituzione, essendo nato nel 2018. D’altronde l’autodromo diè stato edificato fra il 2013 e il 2014, facendosi tuttavia subito apprezzare. Al di là del fatto di essere relativamente spartano sia in termini di infrastrutture di supporto che di lay-out, ha sempre dato vita a gare emozionanti. Inoltre, il pubblico thailandese conferisce all’evento un clima davvero festoso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - i precedenti di Martin e Marc Marquez nel GP di Thailandia. 2 successi per il Cabroncito - nessuno per Martinator - Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Australia, è tempo di pensare già al prossimo appuntamento, quello del Gran Premio di Thailandia. Sul tracciato di Buriram siamo pronti a vivere il quinto Gran Premio dopo lo sbarco ... (Oasport.it)

MotoGP - i precedenti di Bagnaia nel GP di Thailandia : due podi consecutivi in top class ed una vittoria in Moto2 - Il circus del Motomondiale si trasferisce dall’Australia alla Thailandia per disputare questo weekend il terzultimo appuntamento della stagione 2024 al Chang International Circuit di Buriram. Riflettori puntati in MotoGP sul duello per il titolo ... (Oasport.it)

MotoGP Thailandia 2024 in diretta : radiocronaca e come vederlo in tv - Domenica 27 ottobre sul circuito di Buriram si corre il Gran Premio dell’Thailandia di motociclismo, nuova prova del motomondiale (Ascoltitv.it)