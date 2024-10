Morte di Stefano Dal Corso in carcere, dall’autopsia segni “compatibili con lo strangolamento” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono stati presentati in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati alcuni elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Stefano Dal Corso, morto in carcere a Oristano nel 2022. Fanpage.it - Morte di Stefano Dal Corso in carcere, dall’autopsia segni “compatibili con lo strangolamento” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono stati presentati in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati alcuni elementi emersi dall'autopsia sul corpo diDal, morto ina Oristano nel 2022.

