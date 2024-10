Tpi.it - Morata-Campello, il gesto inaspettato in occasione del compleanno del calciatore: ecco che cosa è successo

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), ilper ildelBotta e risposta social tra Alicee Alvaroindeldeldel Milan: unche, almeno apparentemente, dimostra come i due siano ancora in buoni rapporti nonostante la separazione. Le ultime indiscrezioni, circolate dopo la decisione dell’influencer di andare a vivere a Milano per permettere al suo ex di stare con i figli, volevano i due in rapporti non proprio idilliaci. Rumors che sembrerebbero però essere smentiti dai fatti. Indeldi Alvaro, che si celebra nella giornata di oggi, 23 ottobre, Aliceha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram una foto del suo ex con in braccio i figli in cui ha scritto: “Tanti auguri super papi”.