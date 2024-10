Bergamonews.it - Molte Fedi consegna il Premio “Costruttore di ponti” a Bassam Aramin e Rami Elhanan

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo. Mercoledì 23 ottobre alle 20.45 all’Aula Magna Sant’Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo sarà una serata speciale persotto lo stesso cielo: il conferimento del“Costruttori di2024” a, i due protagonisti del romanzo Apeirogon, scritto da Colum McCann. L’evento è sold out. Il“Costruttori di” è un riconoscimento assegnato a figure significative del presente che, nel corso della loro carriera professionale e personale, si sono distinte per attività di pace e dialogo in ambito sociale e che hanno contribuito a diffondere la cultura della solidarietà. Ilnasce nel 2019 ad opera delle Acli di Bergamo in collaborazione con L’Eco di Bergamo e consiste in una somma in denaro che viene devoluto ad un ente benefico indicato dalla persona premiata.