Milan Fonseca | Nessuna punizione a Leao

(Di mercoledì 23 ottobre 2024): “” Deve capire e lavorare come tutti. Camarda, è solo l’inizio”. Il tecnico delPaulo, dopo la vittoria sul Club Brugge arrivata a San Siro, ha parlato ai microfoni di Sky, dando anche la sua lettura sulla sostituzione di Rafael. Queste le sue dichiarazioni: CAMARDA – “Dispiaciuto per il gol annullato? Molto, lui e la squadra avevano meritato questo momento. Sarebbe stato un momento molto bello, di un giovane che merita di stare nel gruppo e che ha lavorato tanto per stare qui. Farà tanti gol in futuro, è solo l’inizio”. LA PARTITA – “Abbiamo fatto una partita senza intensità, troppo lenta. Non bene contro una squadra bassa a difendere. Quando sono entrati Okafor e Chukwueze, la partita è cambiata e hanno portato energia.