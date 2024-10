Iltempo.it - Migranti, Procaccini (Ecr): "Trattare fenomeno prima che arrivi in Europa"

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Strasburgo, 23 ottobre 2024 “Due messaggi sono arrivati forti e chiari da tutti i popoli europei 5 mesi fa: basta follie verdi ecochic e basta immigrazione illegale. Fino ad oggi insi é seguita la linea “no borders” della sinistra. Abbiamo avuto migliaia dimorti in mare, un milione di mancati rimpatri, e abbiamo avuto le nostre cittá consegnate al degrado e all'insicurezza. Direi che é giunto il momento di cambiare linea”. Così il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicolaeurodeputato di Fratelli d'Italia, intervenendo in Plenaria sul dibattito sulla Gestione ordinaria ed efficace della migrazione, in particolare mediante un nuovo quadro legislativo sui rimpatri. “É tempo di governare l'immigrazione. Non entra chiunque, ma solo chi é davvero perseguitato, chi possiamo accogliere con dignitá e possibilità di integrazione.