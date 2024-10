It.newsner.com - Micheál Neeson aveva solo 13 anni quando perse madre famosa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La storia d’amore di queste due star è iniziatahanno recitato insieme in Anna Christie a Broadway nel 1993. Dove sono scoccate le scintille nonostante l’attrice fosse sposata all’epoca. Alla fine il suo matrimonio finì e lei e l’attore si sposarono nel 1994, crescendo insieme due figli. Il profondo legame della coppia è stato evidente fin dall’inizio. Con la descrizione di un’innegabile chimica tra i due, che si è trasmessa anche nelle loro performance. Anche l’attrice,dopo, ha dichiarato di non essere preoccupata del fatto che l’attore fosse noto per essere un donnaiolo. Infatti commentò: “Mi fa piacere che le donne si innamorino di lui perché so perché”, secondo Country Living.