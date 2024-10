Dilei.it - Meghan Markle nel mirino di una celebre giornalista: “Ha un talento per gli errori”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La lista dei detrattori dicontinua a crescere. La Duchessa di Sussex sembra proprio non riscuotere successo tra esperti di Royal Family e giornalisti, come testimoniano le recenti dichiarazioni di Tina Brown. L’ex direttrice di Vanity Fair e biografa di Lady Diana ha infatti riservato parole tutt’altro che tenere nei confronti di, definendola “perfetta nel commettere”. Le parole al vetriolo di Tina Brown controcontinua a collezionare attacchi su più fronti. L’ultima a rivolgere pungenti critiche alla Duchessa di Sussex è stata Tina Brown, notaed autrice della biografia The Diana Chronicles (2007), dedicata alla compianta Principessa del Galles.