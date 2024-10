Maltempo, allerta rossa in Veneto. Strade come fiumi a Ischia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Veneto, oggi, si prepara ad affrontare l’allerta rossa. Mentre la Calabria, per il nubifragi dei giorni scorsi, ha chiesto lo stato di emergenza. Maltempo, allerta rossa in Veneto. Strade come fiumi a Ischia TG2000. Tv2000.it - Maltempo, allerta rossa in Veneto. Strade come fiumi a Ischia Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il, oggi, si prepara ad affrontare l’. Mentre la Calabria, per il nubifragi dei giorni scorsi, ha chiesto lo stato di emergenza.inTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - è ancora emergenza : scatta l’allerta rossa in Veneto - arancione in tre regioni - Temporali, piogge e forti raffiche di vento continuano a colpire l’Italia dopo una intensa serie di eventi meteorologici avversi. Per oggi, 23 ottobre, è stata emessa un’allerta meteo rossa per il Veneto, mentre altre tre regioni si trovano sotto ... (Thesocialpost.it)

Maltempo - ancora allerta rossa in Veneto - 8.23 Il maltempo continua a creare disagi sulla Penisola: oggi è allerta rossa in Veneto e arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. In Calabria chiesto lo stato di emergenza: sulla regione è caduto ieri in meno di 12 ore l'equivalente ... (Televideo.rai.it)

Maltempo - allerta meteo rossa in Veneto per temporali e arancione in tre regioni mecoledì 23 ottobre - Per la giornata di mercoledì 23 ottobre, la Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo rossa su Veneto, allerta arancione su Sardegna, Emilia Romagna e Lombardia, gialla su diverse altre ... (Fanpage.it)