Thesocialpost.it - L’omicidio Ramelli nel tempo delle Hazet 26, una ricostruzione impeccabile

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tutto cominciò quel giorno. Primavera 1969. Roma. Assemblea nel mio liceo. Gli aderenti al Movimento Studentesco vogliono occupare. Il liceo non ha una palestra. Per l’educazione fisica si andava altrove. L’aula di scienze era troppo piccola. L’assemblea si tiene all’aperto, nel piazzale posteriore all’edificio. Decido di intervenire. Sono contrario all’occupazione. Per quanti problemi ci fossero – i turni pomeridiani a settimane alterne, per esempio – cerco di sostenere che si doveva trattare col preside. Fermare le attività didattiche – pensavo – era inutile e dannoso. Sale un brusio. Poi un urlo: “fascista! fascista!” Diventa un boato: “fascista! fascista!” Grido anch’io, più forte che posso: “Il fascismo non c’entra niente. Ma se volete che io sia fascista, ebbene sì, come vi pare, sono fascista!” In cinque o sei mi sollevano. Mi portano a spalla fino al terzo piano.