“Lo abbiamo trovato morto”. L’annuncio sul militare scomparso, recuperato il corpo in fondo al lago (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella notte è stato ritrovato il corpo senza vita del militare disperso ieri durante un’esercitazione al lago di Bolsena. Si tratterebbe di un operatore appartenente alle forze per Operazioni Speciali del 185° Reparto Acquisitori Obiettivi di Livorno. La tragedia si è consumata durante un’attività di addestramento che prevedeva un lancio da elicottero, ma purtroppo il militare non è rientrato all’appello al termine dell’operazione. Le ricerche sono state immediatamente attivate e, grazie all’intervento del nucleo sommozzatori, il corpo è stato localizzato durante la notte, a una profondità di 24 metri, nell’area del lago in cui si stavano svolgendo le esercitazioni. Il recupero della salma è avvenuto alle prime ore dell’alba. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella notte è stato riilsenza vita deldisperso ieri durante un’esercitazione aldi Bolsena. Si tratterebbe di un operatore appartenente alle forze per Operazioni Speciali del 185° Reparto Acquisitori Obiettivi di Livorno. La tragedia si è consumata durante un’attività di addestramento che prevedeva un lancio da elicottero, ma purtroppo ilnon è rientrato all’appello al termine dell’operazione. Le ricerche sono state immediatamente attivate e, grazie all’intervento del nucleo sommozzatori, ilè stato localizzato durante la notte, a una profondità di 24 metri, nell’area delin cui si stavano svolgendo le esercitazioni. Il recupero della salma è avvenuto alle prime ore dell’alba.

