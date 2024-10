Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe 6-3 2-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: fasi cruciali del secondo set

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. Il nastro rende vincente il rovescio dello statunitense. 40-30 Bravissimo Matteo nel piazzare il recupero profondo con il rovescio in back. 40-15 Di un soffio in corridoio il dritto inside out dell’americano. 40-0 Prima vincente del numero 16 ATP. 30-0 Servizio e dritto ben giocato dallo statunitense. 15-0 Gran punto dell’americano, che piazza la smorzata vincente dopo il tocco del nastro che poteva essere beffardo. 2-2 Game. Non passa il recupero con il rovescio in avanzamento di, che torna ora alla battuta. 40-30 Servizio vincente del finalista di Wimbledon 2021. 30-30 ACE! ACE! 15-30 Ancora una volta si spegne in rete il passante di dritto dell’azzurro. 15-15 SI ferma sul nastro il recupero con il rovescio in back di Matteo. 15-0 Servizio e dritto a segno per il romano. 2-1 Game