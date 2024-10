Game-experience.it - L’industria dei videogiochi in Italia: stato dell’arte, opportunità e prospettive in un panel speciale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giovedì 7 novembre presso l’Auditorium Biagi di Salaborsa (piazza del Nettuno, 3 – Bologna), si terrà undi discussione e confronto sullo, lee ledeldeiin. Un confronto a più voci sulvideoludicana e le suedi crescita, con un focus specifico sulleofferte dal bando MEDIA di Creative Europe specifico per i videogames. Nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30, grazie alla presenza dell’Ufficio MEDIA Creative Europe di Torino sarà infatti possibile accedere all’Info Desk per avere un primo orientamento sul bando di Creative Europe “Video games and immersive content development”, aperto dal 1° ottobre 2024 al 12 febbraio 2025. Per fissare un appuntamento scrivere a torino@europacreativa-media.