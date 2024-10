Le ultime novità dell’app YouTube sono disponibili per tutti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il nuovo miniplayer e altre modifiche sono ora ampiamente disponibili per gli utenti dell'app YouTube per Android. L'articolo Le ultime novità dell’app YouTube sono disponibili per tutti proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Le ultime novità dell’app YouTube sono disponibili per tutti Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il nuovo miniplayer e altre modificheora ampiamenteper gli utenti dell'appper Android. L'articolo Leperproviene da TuttoAndroid.

Sempre più pubblicità su YouTube: la piattaforma estende a tutti gli inserzionisti la possibilità di inserire annunci nei video in pausa.

Dai primi iscritti al milione, poi cinquanta, cento e, infine, oltre trecento milioni di iscritti su YouTube. La parabola è di quelle che salgono fino al cielo per Jimmy Donaldson che per tutti è MrBeast, il fenomenale YouTuber che ha spazzato via ...

Nell'ultimo mese Jimmy "Mr. Beast" Donaldson è stato travolto da una lunga serie di accuse. Un'inchiesta del New York Times e una serie di video pubblicati da un ex-collaboratore hanno sollevato dubbi sulle sfide organizzate nei suoi video, dalle ...