Gaeta.it - La guida ai vini ‘Vitae’ 2025: oltre 20mila degustazioni e un panorama vitivinicolo in espansione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo del vino italiano si prepara per un significativo sviluppo grazie alla nuova edizione della“Vitae” dell’Associazione Italiana Sommelier , che quest’anno presenta un numero impressionante die aziende partecipanti. Questa iniziativa, che vede la luce a Milano presso il Listone Giordano Arena, riflette la crescente passione per il vino di qualità e la diversificazione della produzione italiana. Con un totale di quasidegustati e un’ampia varietà di aziende rappresentate, “Vitae” si conferma un importante punto di riferimento nel settore viticolo. Un’analisi dettagliata dei numeri L’edizionedella“Vitae” mette in evidenza la partecipazione di ben 2.951 aziende tramite l’app, mentre 2.350 aziende sono incluse nella versione cartacea.