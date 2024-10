Ilfattoquotidiano.it - Justin Bieber, il commovente messaggio ai fan dopo la morte di Liam Payne: “Vi è concesso di piangere, di stare male, una parte di voi se n’è andata”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dieci anni fa, il mondo della musica era dominato da due forze inarrestabili: i Beliebers e i Directioners, i fan die degli One Direction. Con i loro successi e il loro carisma, questi artisti sono stati gli idoli di una generazione e hanno conquistato milioni di adolescenti in tutto il mondo, creando un fenomeno di fanatismo senza precedenti. Oggi, il tempo è passato, la boy band si è sciolta,ha dovuto affrontare dei problemi di salute e ognuno di loro ha intrapreso strade diverse. Ma il legame tra gli artisti e i loro fan è rimasto forte, come dimostra la commozione che ha accompagnato la recente scomparsa di, ex membro degli One Direction.giorni di silenzio, ancheha voluto ricordare il collega e amico, con untoccante pubblicato nelle sue storie Instagram.