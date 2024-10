Napolipiu.com - Infortunio Lobotka, spunta una data per il ritorno. Ecco cosa trapela da Castel Volturno

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)in recupero: il Napoli spera nelper il big match Notizie Calcio Napoli – Stanislavpotrebbe essere pronto a tornare in campo prima del previsto. Dopo l’subito durante la pausa per le nazionali, il centrocampista slovacco sta lavorando duramente aper recuperare la forma fisica. Secondo quanto, c’è ottimismo sul suo possibile rientro in vista del big match tra Napoli e Milan., pedina fondamentale nello scacchiere del Napoli, sta seguendo un programma di recupero intensivo per essere disponibile già tra due turni, proprio per la sfida contro i rossoneri. Sebbene lo staff medico non voglia forzare i tempi, il giocatore sta rispondendo bene ai trattamenti, aumentando le speranze di rivederlo presto in campo.