Ilaria Salis, l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità: sarebbe ora

La richiesta di revoca dell'immunità dall'Ungheria al Parlamento Ue e Salis si appella ai diritti umani Sogno o son desto? È questo che ci si chiede leggendo che l'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità per l'eurodeputata Ilaria Salis, eletta a Bruxelles grazie alla candidatura da parte di Bonelli e Fratoianni dell'allora detenuta in terra straniera.

Caso Salis. Budapest alla Ue : : "Revocate l’immunità" - L’ombra di Viktor Orban torna a minacciare Ilaria Salis. Dopo averlo più volte preannunciato, le autorità ungheresi hanno chiesto al Parlamento europeo di revocare l’immunità all’eurodeputata di Avs tenendo aperta una saga giudiziaria che va ... (Quotidiano.net)

Orbán vuole la revoca dell’immunità per Salis - «Auspico che il Parlamento Europe scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedere alla prepotenza di una “democrazia illiberale” in deriva autocratica». Ilaria Salis sapeva […] The post Orbán vuole la revoca dell’immunità ... (Ilmanifesto.it)

Orban non molla : “Ilaria Salis va processata”. Chiesta la revoca dell’immunità. Cosa succede ora - L’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità per Ilaria Salis, accusata di aver aggredito due militanti di estrema destra. Cosa succede ora. Viktor Orban non cede: dopo averlo preannunciato più volte, le autorità ungheresi hanno chiesto ... (Notizie.com)