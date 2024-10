Lapresse.it - Giudici, Meloni: “Non c’è complotto ma menefreghismo per volontà popolare”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Non parlerei di” dei, “leggo dicomplottista ma io non ho mai parlato di complotti. Non credo che ci sia un disegno di sovvertire lama un sostanzialerispetto alla: se vota ‘bene’ la democrazia è una risorsa ma se vota ‘male’ andranno corrette le decisioni del popolo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno a proposito della mail di un magistrato pubblicata proprio dal quotidiano. La mail del giudice che criticava la premier Giorgia“dice che non agisco per interesse personale ma perpolitica. Una politica forte, che non ha scheletri nell’armadio, non ha una seconda agenda, non è condizionabile è un problema per molti, per tutti coloro che sulla debolezza della politica hanno costruito imperi.