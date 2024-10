Ilgiorno.it - Giovane cervo con le zampe rotte incastrato tra i rovi: salvato da vigili del fuoco e polizia provinciale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Como, 23 ottobre 2024 – Idello hanno soccorso quando già era ferito, con le, rimasto intrappolato nei. Unper il quale sono intervenuti a Camnago Volta questa mattina, in località Ponte dei Bottini. L’animale era bloccato, con entrambe le gambe posteriori fratturate. Assieme allanciale, idelhanno proceduto al suo recupero: prima immobilizzandolo per evitare che peggiorasse la condizione delle ferite, poi lo hanno legato e trasportato fuori dalla zona impervia. Infine lo hanno affidato a un veterinario, per valutare la gravità delle fratture e curarlo.