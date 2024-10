Fermato dalla polizia, appare nervoso: dalla perquisizione emergono droga e coltello (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In tasca un coltello e sotto al sedile della vettura la droga. Sono, così, scattate denuncia e segnalazione per un automobilista che martedì sera è stato Fermato dalla polizia. Gli agenti, al momento del controllo, hanno chiesto all’uomo di poter verificare i suoi documenti di guida.Iscriviti Ferraratoday.it - Fermato dalla polizia, appare nervoso: dalla perquisizione emergono droga e coltello Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In tasca une sotto al sedile della vettura la. Sono, così, scattate denuncia e segnalazione per un automobilista che martedì sera è stato. Gli agenti, al momento del controllo, hanno chiesto all’uomo di poter verificare i suoi documenti di guida.Iscriviti

Andatura a zig-zag - fermato dalla Polizia Locale : il tasso alcolemico è cinque volte superiore al consentito - Non si placa la piaga della guida in stato di ebbrezza. Giovedì sera alle 18.30 a Savignano sul Rubicone una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli una Ford Fiesta in marcia sulla Via Emilia; la ... (Cesenatoday.it)

Inseguimento sulla Statale 38 in piena notte : ladro fermato dalla polizia - La polizia di Stato di Sondrio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati soprattutto nelle ore serali e nelle zone periferiche del capoluogo, nella notte del 13 ottobre ha denunciato un uomo di 42 anni cittadino svizzero ... (Sondriotoday.it)

Officine storiche di Porta a Mare - furto al negozio Giochi Preziosi : ladro fermato dalla polizia - Ancora un furto all'interno del centro commerciale Officine Storiche di Porta a Mare, dove nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, un uomo, arrivato in compagnia di moglie e figlio, è stato sorpreso dentro il negozio Giochi Preziosi nel ... (Livornotoday.it)