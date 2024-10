“Entra per fare il botto”. Arriva al Grande Fratello dopo lo scandalo in televisione. E promette bene (Di mercoledì 23 ottobre 2024) dopo le vicende che hanno visto protagonisti Mirko Brunetti e Perla Vatiero, sembra che un’altra ex partecipante di Temptation Island possa presto fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Nonostante il mancato arrivo di Lino Giuliano, pare che la redazione del reality di Canale 5 abbia puntato gli occhi su un altro volto noto dell’ultima edizione del programma che mette alla prova le coppie. Questa volta, si parla di una delle fidanzate di Temptation Island, che potrebbe presto trasformarsi in una concorrente del GF. Ieri sera, subito dopo l’ultima puntata di Temptation Island, l’influencer Deianira Marzano ha lanciato una notizia che ha acceso la curiosità del pubblico: “Federica di Temptation Island lunedì ha fatto il colloquio per il Grande Fratello. Lei è stata presa dalla redazione lunedì. 100% fonte certa. Tuttivip.it - “Entra per fare il botto”. Arriva al Grande Fratello dopo lo scandalo in televisione. E promette bene Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)le vicende che hanno visto protagonisti Mirko Brunetti e Perla Vatiero, sembra che un’altra ex partecipante di Temptation Island possa prestoil suo ingresso nella casa del. Nonostante il mancato arrivo di Lino Giuliano, pare che la redazione del reality di Canale 5 abbia puntato gli occhi su un altro volto noto dell’ultima edizione del programma che mette alla prova le coppie. Questa volta, si parla di una delle fidanzate di Temptation Island, che potrebbe presto trasformarsi in una concorrente del GF. Ieri sera, subitol’ultima puntata di Temptation Island, l’influencer Deianira Marzano ha lanciato una notizia che ha acceso la curiosità del pubblico: “Federica di Temptation Island lunedì ha fatto il colloquio per il. Lei è stata presa dalla redazione lunedì. 100% fonte certa.

