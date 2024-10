Eminem e l’endorsement per Kamala Harris: «Andate a votare» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le parole del rapper Scende in “campo” (politico), pure Eminem. Come noto le elezioni americane, il 5 novembre, si avvicinano e sono sempre di più le star che si schierano. Tra queste pure il rapper di Detroit, Eminem. Salito su un palco ha fatto un comizio nella sua città natale. “Come molti di voi sanno, la città di Detroit e l’intero Stato del Michigan significano molto per me. E in queste elezioni, i riflettori sono puntati su di noi più che mai. Penso che siaimportante usare la propria voce. Quindi incoraggio tutti ad andare a votare”. Poi sulla candidata alla Casa Bianca, Kamala Harris, Eminem dice che “sostiene un futuro per questo Paese in cui queste libertà e molte altre saranno protette e sostenute”. 361magazine.com - Eminem e l’endorsement per Kamala Harris: «Andate a votare» Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le parole del rapper Scende in “campo” (politico), pure. Come noto le elezioni americane, il 5 novembre, si avvicinano e sono sempre di più le star che si schierano. Tra queste pure il rapper di Detroit,. Salito su un palco ha fatto un comizio nella sua città natale. “Come molti di voi sanno, la città di Detroit e l’intero Stato del Michigan significano molto per me. E in queste elezioni, i riflettori sono puntati su di noi più che mai. Penso che siaimportante usare la propria voce. Quindi incoraggio tutti ad andare a”. Poi sulla candidata alla Casa Bianca,dice che “sostiene un futuro per questo Paese in cui queste libertà e molte altre saranno protette e sostenute”.

