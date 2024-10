È crollato Temptation Island Filippo Bisciglia non resiste | Distrutto dal loro ultimo falò

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)in lacrime nell’ultima puntata di. Ha retto fino alle fine il conduttore del reality che va in onda su Canale 5, ma alla fine è stato più forte di lui e l’emozione ha preso il sopravvento. Ma andiamo a capire i motivi che hanno fatto sciogliere il padrone di casa dicome burro al sole. Stava andando in onda il, l’, tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna. Quando tutto oramai sembrava rovinato dalla gelosia del ragazzo e dall’interessamento di Federica per un tentatori, il colpo di scena: i due si abbracciano e si danno anche un bacio appassionato. Ecome l’ha presa? Il ragazzo dice: “Ti volevo chiedere scusa se la mia gelosia ha potuto farti stare male o limitarti. Mi dispiace.Non ricapiterà mai più. Non puoi immaginare come sono stato di là.