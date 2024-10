Consar Serata perfetta, stesa anche Siena (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Consar Ravenna 3 Siena 0 (25-19, 25-18, 25-21) Consar RAVENNA: Tallone 8, Canella 9, Guzzo 11, Ekstrand 9, Copelli 7, Russo 2; Goi (L1); Feri 1, Zlatanov, Grottoli; ne: Selleri, Bertoncello. All. Valentini. Siena: Cattaneo 9, Ceban, Alpini 3, Randazzo 9, Trillini 6, Nevot 1; Bonami (L1); Araujo 3, Melato, Coser (L2), Rossi 1; ne: Pellegrini, Nelli. All. Graziosi. Arbitri: Cruccolini e Marotta. Note – Durata set 27’, 29’, 30’ per un totale di 1h 26’. Ravenna: bs 19, bv 5, muri 8, errori 7; Siena: bs 18, bv 1, muri 4, errori 10. Spettatori 627 per 1.968 euro. La capolista che non ti aspetti. Ravenna sconfigge 3-0 anche Siena nel posticipo della terza giornata e rimane l’unica squadra del campionato di A2 a punteggio pieno. Il primato solitario non era forse nelle previsioni, e non è nemmeno troppo significativo dopo pochi giornate, ma è comunque meritatissimo. Sport.quotidiano.net - Consar Serata perfetta, stesa anche Siena Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024)Ravenna 30 (25-19, 25-18, 25-21)RAVENNA: Tallone 8, Canella 9, Guzzo 11, Ekstrand 9, Copelli 7, Russo 2; Goi (L1); Feri 1, Zlatanov, Grottoli; ne: Selleri, Bertoncello. All. Valentini.: Cattaneo 9, Ceban, Alpini 3, Randazzo 9, Trillini 6, Nevot 1; Bonami (L1); Araujo 3, Melato, Coser (L2), Rossi 1; ne: Pellegrini, Nelli. All. Graziosi. Arbitri: Cruccolini e Marotta. Note – Durata set 27’, 29’, 30’ per un totale di 1h 26’. Ravenna: bs 19, bv 5, muri 8, errori 7;: bs 18, bv 1, muri 4, errori 10. Spettatori 627 per 1.968 euro. La capolista che non ti aspetti. Ravenna sconfigge 3-0nel posticipo della terza giornata e rimane l’unica squadra del campionato di A2 a punteggio pieno. Il primato solitario non era forse nelle previsioni, e non è nemmeno troppo significativo dopo pochi giornate, ma è comunque meritatissimo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Terza vittoria per 3-0 per la Consar in altrettante partite. «Una bella sensazione: ce la godiamo» - Tanto Ravenna in una serata in cui Goi (premiato come mvp) e compagni sfoggiano una prestazione di grande livello: nella correlazione muro-difesa, in ricezione (63% il significativo totale) e nella ... (ravennaedintorni.it)

L’Emma Villas si inchina a Ravenna. Senza l’infortunato Nelli è notte fonda - Ravenna batte Emma Villas 3-0 con una prestazione dominante. Senza Nelli, la squadra senese fatica e commette errori decisivi. (msn.com)

Pallavolo A2 maschile – Ravenna solitaria capolista, travolge Siena senza Nelli: Valentini “Sono soddisfatto e dobbiamo continuare così” - Sola in testa. Ravenna riassapora il dolce gusto di un primato in solitaria, come non accadeva dal vittorioso campionato di A2 dell’annata 2010/2011. Nel posticipo della terza giornata, la Consar timb ... (ivolleymagazine.it)