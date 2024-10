Come il cambiamento climatico sta modificando il turismo: risultati e strategie emergenti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il cambiamento climatico sta avendo un impatto significativo sul settore turistico, spingendo i viaggiatori verso nuove destinazioni e comportamenti più responsabili. La recente ricerca condotta dall’ENIT in collaborazione con lo Studio Giaccardi & Associati e l’Università Bocconi esplora questi cambiamenti e le loro implicazioni. Presentata durante la fiera del turismo di Rimini, la ricerca offre una visione chiara delle sfide e delle opportunità per il futuro del turismo sostenibile. L’importanza della sostenibilità nel turismo Maria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione di ENIT, ha messo in luce l’importanza di tre elementi fondamentali per garantire un futuro sostenibile all’industria del turismo: una visione strategica chiara, l’innovazione e lo sviluppo delle competenze umane. Gaeta.it - Come il cambiamento climatico sta modificando il turismo: risultati e strategie emergenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsta avendo un impatto significativo sul settore turistico, spingendo i viaggiatori verso nuove destinazioni e comportamenti più responsabili. La recente ricerca condotta dall’ENIT in collaborazione con lo Studio Giaccardi & Associati e l’Università Bocconi esplora questi cambiamenti e le loro implicazioni. Presentata durante la fiera deldi Rimini, la ricerca offre una visione chiara delle sfide e delle opportunità per il futuro delsostenibile. L’importanza della sostenibilità nelMaria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione di ENIT, ha messo in luce l’importanza di tre elementi fondamentali per garantire un futuro sostenibile all’industria del: una visione strategica chiara, l’innovazione e lo sviluppo delle competenze umane.

