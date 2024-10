Cnr, lo studio: "Una dieta con verdure e pesce allontana il tumore al colon" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 -Una dieta basata su verdure e pesce allontana il rischio di tumore al colon. La conferma arriva da uno studio coordinato dall’Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ibba) assieme al Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (Neurofarba) dell`Università degli studi di Firenze, pubblicata sulla rivista "Microbiome" e svolta in collaborazione anche con scienziati francesi dell`INRAE - l`istituzione di ricerca francese dedicata a agricoltura, cibo e ambiente - e olandesi della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research. Lanazione.it - Cnr, lo studio: "Una dieta con verdure e pesce allontana il tumore al colon" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 -Unabasata suil rischio dial. La conferma arriva da unocoordinato dall’Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ibba) assieme al Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (Neurofarba) dell`Università degli studi di Firenze, pubblicata sulla rivista "Microbiome" e svolta in collaborazione anche con scienziati francesi dell`INRAE - l`istituzione di ricerca francese dedicata a agricoltura, cibo e ambiente - e olandesi della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research.

