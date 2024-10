Blocco di pietra si stacca dalla strada e gli danneggia l’auto: “Multato dalla polizia per non averlo evitato” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'uomo stava percorrendo le vie del centro di Milano quando dopo aver sentito un forte botto ha deciso di accostare. Un massello di pavé che si era staccato dal manto stradale ha danneggiato l'auto. All'arrivo delle forze dell'ordine l'automobilista è stato multato per non aver evitato l'ostacolo. Fanpage.it - Blocco di pietra si stacca dalla strada e gli danneggia l’auto: “Multato dalla polizia per non averlo evitato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'uomo stava percorrendo le vie del centro di Milano quando dopo aver sentito un forte botto ha deciso di accostare. Un massello di pavé che si erato dal mantole hato l'auto. All'arrivo delle forze dell'ordine l'automobilista è stato multato per non aver evitato l'ostacolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blocco di pietra si stacca dalla strada e gli danneggia l’auto: “Multato dalla polizia per non averlo evitato” - L'uomo stava percorrendo le vie del centro di Milano quando dopo aver sentito un forte botto ha deciso di accostare ... (fanpage.it)

Il finimondo e i principi costituzionali, si riaccende lo scontro dopo il blocco dei trattenimenti in Albania - Ci risiamo. Come un vulcano quiescente ma ben attivo, lo scontro tra politica e magistratura oggi raggiunge un’ennesima vetta eruttiva. La lava incandescente ... (gds.it)

Migranti, Barnier: "Il modello Italia - Albania non può essere trasposto in Francia" - Il primo ministro francese esclude che la soluzione adottata da Roma per gestire parte della crisi migratoria possa essere attuata in Francia. Le affermazioni arrivano mentre il tribunale di Roma ha s ... (it.euronews.com)