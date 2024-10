Quotidiano.net - Basta confusione: ecco come funzionano i punteggi, la base iniziale è di 30 crediti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Patente nell’edilizia: un po’ disi è fatta per ciò che riguarda l’attribuzione dei. Cerchiamo dunque di fare chiarezza. Innanzitutto va ribadito che alla patente sarà assegnato undi 30, che potrà essere incrementato fino a un massimo di 100, attraverso l'adozione di misure aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra le attività che consentiranno di accumularefigurano per esempio gli investimenti in formazione aggiuntiva e l’adozione di standard contrattuali certificati. È previsto un aumento di 10al momento del rilascio della patente, con l’aggiunta di un credito per ogni biennio di attività senza violazioni, fino a un massimo di 20. Tuttavia, il raggiungimento del tetto massimo di 100richiederà almeno 40 anni di attività senza violazioni.